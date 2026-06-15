¿De qué falleció Jorge Lyle, padre de Pablo Lyle? Aquí te contamos

La familia del actor mexicano Pablo Lyle atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años tras confirmarse el fallecimiento de su padre, Jorge Lyle, quien murió a los 77 años de edad en Mazatlán, Sinaloa.

Diversos reportes señalaron que el estado de salud de Jorge Lyle se había deteriorado de manera importante durante las últimas semanas , situación que mantenía en alerta a sus familiares. Su fallecimiento ocurrió después de varios días de complicaciones médicas que habrían agravado un cuadro delicado que ya venía enfrentando desde tiempo atrás.

¿Qué fue lo que pasó?

Días antes de su muerte, medios de espectáculos habían informado que Jorge Lyle atravesaba una situación crítica. De acuerdo con diversos reportes, el padre del actor sufría Alzheimer desde hace algunos años y se encontraba bajo cuidados especializados en un centro de asistencia. Además, se dio a conocer que recientemente habría sufrido una caída que empeoró significativamente su estado de salud.

De acuerdo con la información que compartió la familia Lyle, Jorge habría fallecido tras ser operado de la cadera, aunado a ello iba en deterioro por la intervención tras su accidente.

El permiso que Pablo Lyle no consiguió

Uno de los aspectos que más ha conmovido al público es que Pablo Lyle no habría logrado despedirse de su padre. Según información difundida por diversos medios, el actor intentó obtener un permiso humanitario para salir temporalmente de prisión y viajar a México con el fin de visitarlo durante sus últimos días de vida. Sin embargo, la autorización no habría sido concedida por las autoridades estadounidenses.

La negativa habría impedido que el intérprete pudiera reunirse con su familia en este momento de duelo . Incluso, distintos reportes indican que tampoco pudo asistir a los servicios funerarios realizados tras el fallecimiento de Jorge Lyle.

Por ahora, la familia Lyle no ha dado a conocer mayores detalles sobre ceremonias privadas o actos conmemorativos. Sin embargo, la noticia ha puesto nuevamente los reflectores sobre la difícil realidad que vive el actor mexicano, quien deberá afrontar este duelo a distancia, sin haber podido compartir los últimos momentos con su padre.