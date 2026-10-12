¿De qué falleció RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr., en 'Breaking Bad'?

RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, falleció a los 34 años en Brownsville, Texas.

Sus representantes confirmaron la noticia mediante un comunicado en el que también solicitaron respeto a la privacidad de su familia y de las personas cercanas al actor.

Su trayectoria estuvo vinculada tanto a la actuación como a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Aunque su personaje en la producción protagonizada por Bryan Cranston fue su trabajo más reconocido, Mitte también participó en otras series y películas.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de RJ Mitte?

De acuerdo con un reporte de TMZ retomado por medios estadounidenses, el fallecimiento habría ocurrido por suicidio.

Sin embargo, esa versión debe distinguirse de la información difundida por sus representantes, quienes confirmaron su muerte sin precisar públicamente la causa. Según los primeros reportes, las circunstancias permanecían bajo investigación.

Hasta el momento, la información disponible no permite presentar ese señalamiento como una conclusión oficial de las autoridades . Tampoco se han difundido en las fuentes consultadas detalles que permitan establecer los motivos o las circunstancias completas de lo ocurrido.

El comunicado de su equipo destacó su labor como actor, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, pidió consideración hacia sus seres queridos durante este momento.

Walter White Jr., el personaje que lo acercó al público

En Breaking Bad, Mitte dio vida al hijo de Walter White, también conocido como Flynn. Su participación se extendió a lo largo de la serie, transmitida entre 2008 y 2013, y comprendió 56 episodios. El personaje formó parte del núcleo familiar alrededor del cual se desarrolló la historia del protagonista.

Tanto el actor como su personaje vivían con parálisis cerebral. Esa experiencia personal estuvo relacionada con su interpretación y también con el trabajo público que realizó para impulsar una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento .

Mientras se conocen más detalles sobre su fallecimiento, la causa permanece sin confirmación oficial en la información consultada.