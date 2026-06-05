¿De qué murió Abraham Pérez, el 'Licenciado Cortillo' de La Familia P. Luche? Esto se sabe

El entretenimiento mexicano, e incluso de los memes, está de luto, pues en las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento del actor Abraham Pérez, quien dio vida al popular personaje del “Licenciado Cortillo” en la serie de comedia La Familia P. Luche.

Fue durante la noche de este pasado jueves 4 de junio cuando, a través de redes sociales, comenzó a circular información que señalaba el fallecimiento del actor, luego de que amigos comenzaran a publicar despedidas.

Abraham Pérez en La Familia P. Luche tuvo gran relevancia para el entretenimiento mexicano, pues aunque apareció en apenas seis episodios de las primeras temporadas de la serie, estos fueron suficientes para hacer del “Licenciado Cortillo” uno de los personajes más emblemáticos de la televisión.

El personaje del “Licenciado Cortillo” fue un personaje muy querido en la serie mexicana, al ser el jefe de Ludovico P. Luche, interpetado por Eugenio Derbez.

Debido a su personalidad, y sobre todo a sus enfrentamientos cómicos con Ludovico, logró ganarse el cariño y el respeto de los delevidentes.

Fuera de la pantalla chica, el "Licenciado Cortillo" se convirtió en uno de los memes más utilizados por cientos de mexicanos, con la ya clásica frase “sí, que se largue”.

¿De qué murió?

Luego de que la noche del jueves el creador de contenido Omar Crew publicara sobre el fallecimiento de Abraham Pérez, y tras la confirmación por parte de sus familiares, a través de redes sociales comenzaron a publicarse despedidas emotivas para el actor.

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la causa de muerte de Abraham Pérez, pues a pesar de que el creador Omar Crew fue quien comenzó a circular la noticia al ser amigo cercano del “Licenciado Cortillo”, no ofrció más detalles sobre la causa de su deceso.

Familiares tampoco han publicado un comunicado oficial en el que se den a concer detalles sobre su causa de fallecimiento o sobre los servicios funerarios.

Vida privada después del "Licenciado Cortillo"

A pesar de la popularidad del persona del “Licenciado Cortillo”, la participación de Abraham Pérez en otras producciones fue mínima, pues además de La Familia P. Luche, y una aparición en el programa XHDRbZ de Eugenio Derbez, el único otro papel que hizo el actor fue en la película “7 Colombian Kilos”, donde tuvo un personaje pequeño del que no se sabe mucho.