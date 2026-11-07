¿De qué murió Charles F. Porter, actor de ‘Dr. House’ y ‘Bones’?

El actor y productor estadounidense Charles F. Porter, recordado por sus participaciones en series de televisión como “Dr. House”, “Bones” y “Without a Trace”, murió a los 47 años luego de enfrentar durante más de una década un linfoma de Hodgkin, enfermedad que le fue diagnosticada en 2010.

Su fallecimiento ocurrió el pasado 2 de noviembre en su residencia de Calabasas, California, y fue confirmado por su familia el miércoles pasado a través de un comunicado. El intérprete estuvo acompañado por su esposa, Candice Tab-Porter, su cuñada y su amigo William L. Hill al momento de su muerte.

TRAS SU CARRERA

A lo largo de su trayectoria, Porter combinó su trabajo como actor con la producción cinematográfica independiente. Entre sus proyectos destacó “Wendell Scott: A Race Story” (2011), en la que interpretó al piloto afroamericano pionero de NASCAR. También participó en producciones como “A Miracle Before Christmas” (2022), “Christmas Angel” (2023) y “Finding Faith” (2025), esta última protagonizada por Paula Patton, Loretta Devine y Keith David.

Aunque sus apariciones en televisión no siempre ocuparon papeles protagónicos, su trabajo le permitió formar parte de distintas producciones de la industria estadounidense, tanto en el ámbito televisivo como cinematográfico.

Su faceta como productor también representó una parte importante de su carrera, al involucrarse en proyectos independientes que ampliaron su experiencia detrás de cámaras y le permitieron explorar otras áreas de la creación audiovisual.

¿DE QUÉ MURIÓ?

La enfermedad marcó buena parte de su vida. Tras recibir el diagnóstico de linfoma de Hodgkin, se sometió a un trasplante de células madre en 2011, pero el cáncer regresó en tres ocasiones.

En enero de 2022 recibió un tratamiento con células CAR-T. Porter estuvo casado durante 18 años con Candice Tab-Porter y tuvo dos hijas.

Tras su muerte, familiares impulsaron una campaña de recaudación de fondos mediante GoFundMe para cubrir las deudas médicas acumuladas durante su tratamiento y los pagos pendientes de la hipoteca de la vivienda familiar.