¿De qué trata 'Hombre al agua', película de Gael García Bernal, Diego Luna y Ricky Martin?

El cine mexicano volvió a hacerse presente en uno de los escenarios cinematográficos más importantes del mundo.

Gael García Bernal recibió una cálida ovación durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde presentó Hombre al agua, su tercer largometraje como director y uno de los proyectos que más significado personal tienen dentro de su trayectoria.

El mexicano estuvo acompañado por varios integrantes del elenco y colaboradores de la producción, entre ellos Ricky Martin, Diego Luna, Esmeralda Pimentel, Manuel García-Rulfo, Jorge Salinas y Débora Nascimento .

¿De qué trata ‘Hombre al agua’?

Además de dirigir, Gael García Bernal protagoniza y coescribe la película junto al dramaturgo argentino Mariano Pensotti. La historia sigue a Camilo, un salvavidas cubano que rescata de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano.

Tras salvarlo, Camilo recibe una oportunidad que aparentemente puede cambiar su vida, trabajar en una fábrica ubicada en Yucatán . Poco a poco se integra al círculo del empresario, se casa con su hija y comienza a disfrutar de una posición privilegiada. Sin embargo, conforme avanza la historia aparecen dudas sobre las verdaderas intenciones de la familia y sobre qué tan casual fue todo lo ocurrido.

A partir de esta trama, el filme aborda temas como la desigualdad social, la manipulación de las élites, la corrupción, la política latinoamericana, la masculinidad y la paternidad, aunque García Bernal ha insistido en que, pese a la profundidad de los asuntos que toca, la producción está concebida como una comedia.

Ricky Martin y Diego Luna acompañan a Gael

Uno de los nombres que más llamó la atención alrededor de Hombre al agua fue el de Ricky Martin, quien participa en un papel breve y también se involucró en la producción. El cantante puertorriqueño destacó públicamente su admiración hacia García Bernal y aseguró que formar parte de una película presentada en Venecia representa un momento importante en su carrera.

También aparece nuevamente Diego Luna, aunque esta vez desde la producción ejecutiva. Su presencia añadió un elemento especial a la presentación debido a que hace 25 años él y Gael llegaron juntos al mismo festival con Y tu mamá también , película fundamental para la proyección internacional de ambos actores mexicanos.

La película tiene una duración aproximada de 116 minutos, fue realizada como una producción mexicana y reúne personajes de distintas nacionalidades latinoamericanas. Con su paso por Venecia, García Bernal suma así un nuevo capítulo a una carrera que durante décadas lo ha mantenido como uno de los representantes mexicanos con mayor presencia dentro del cine internacional.