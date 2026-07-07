¿De qué trata y en dónde jugar 'Chameleon', el nuevo videojuego que está siendo tendencia?

En cuestión de semanas, Meccha Chameleon, conocido simplemente por muchos jugadores como "Chameleon", se ha convertido en uno de los videojuegos más comentados del momento.

El éxito ha sido tan grande que en redes sociales abundan videos mostrando partidas, estrategias y los curiosos momentos que ocurren durante cada enfrentamiento, despertando la curiosidad de quienes aún no conocen el juego.

¿De qué trata?

La principal diferencia de Meccha Chameleon respecto a otros títulos multijugador radica en su mecánica central, los jugadores deben utilizar pintura para camuflarse con el entorno y evitar ser encontrados.

Inspirado en el comportamiento de los camaleones, el videojuego convierte cada escenario en un enorme campo de escondidas donde la observación y la creatividad son mucho más importantes que la velocidad o la fuerza.

Mientras algunos participantes intentan pasar desapercibidos mezclándose con paredes, pisos o distintos objetos del mapa, otros tienen la misión de descubrirlos antes de que termine el tiempo establecido.

Esta dinámica genera partidas llenas de tensión y momentos inesperados, ya que un jugador puede permanecer inmóvil durante varios minutos sin ser detectado… o ser descubierto en cuestión de segundos por un rival más observador.

¿Dónde se puede jugar?

Actualmente, Meccha Chameleon está disponible oficialmente para PC a través de Steam, donde puede adquirirse y jugarse con todas sus funciones.

Sin embargo, su popularidad también ha llegado a dispositivos móviles gracias a recreaciones desarrolladas por la comunidad dentro de Roblox, permitiendo que usuarios de Android e iOS experimenten una versión inspirada en el juego original sin costo.

Estas adaptaciones mantienen la esencia del camuflaje y las escondidas, aunque presentan algunas diferencias respecto a la versión oficial de Steam en aspectos gráficos y de contenido.

Un concepto sencillo que conquistó internet

Especialistas consideran que uno de los mayores aciertos de Meccha Chameleon es demostrar que un videojuego no necesita gráficos ultrarrealistas ni enormes presupuestos para convertirse en un éxito mundial.

Su propuesta apuesta por una mecánica fácil de comprender, partidas dinámicas y una gran interacción entre jugadores, elementos que han favorecido la creación de contenido en redes sociales y plataformas de streaming.