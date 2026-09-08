De residuos a recursos: el reto de Coahuila

La reciente publicación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR 2026 – Gobierno de México, 2026) ha puesto de manifiesto la urgencia de reevaluar el modelo de gestión de residuos en México. Este documento no sólo arroja cifras alarmantes sobre el estado actual del manejo de los desechos, sino que establece la base técnica necesaria para la transición hacia una economía circular, un cambio de paradigma indispensable para el desarrollo sustentable del país.

El panorama nacional es complejo. Con una generación diaria de 139 mil toneladas de residuos sólidos urbanos (lo equivalente a llenar el Estadio Azteca 10 veces), la infraestructura de gestión y tratamiento actual resulta insuficiente. Resulta crítico señalar que, a nivel nacional, sólo el 2.3 % de la disposición final ocurre en rellenos sanitarios que cumplen con criterios técnicos óptimos, mientras que uno de cada cuatro residuos sólidos generados acaba fuera del sistema, terminando en zonas naturales, cauces de arroyos y ríos o terrenos baldíos. Asimismo, la baja tasa de separación en la fuente -presente en menos del 8% de los municipios del país- agrava la ineficiencia del sistema, al desperdiciar materiales con alto potencial de valorización.

En el caso específico de Coahuila, el estado se posiciona entre las entidades con mayor generación de residuos sólidos per cápita del país, alcanzando más de 2,600 toneladas diariamente (1.117 kg por habitante por día), con una tendencia proyectada al alza. Si bien Coahuila cuenta con una infraestructura de disposición final relativamente más consolidada que el promedio nacional, con rellenos sanitarios operativos en municipios clave como Saltillo, Torreón y Monclova, el modelo sigue presentando vulnerabilidades. La persistencia de tiraderos a cielo abierto en localidades como Candela, Cuatro Ciénegas y Sabinas, aunada a la falta de separación en origen, impide el aprovechamiento económico de los residuos generados en la entidad, con un potencial de más del 75%.

Ante este escenario, el DBGIR 2026 funciona como un diagnóstico integral que fundamenta la recién publicada Ley General de Economía Circular y la estrategia “República Basura Cero” (Gobierno de México, 2026). Esta nueva arquitectura legal y normativa busca migrar de la gestión lineal -extracción, consumo y desecho- hacia un modelo donde los materiales sean tratados como recursos reincorporables en los ciclos productivos.

A través de estas regulaciones, la implementación de instrumentos como la responsabilidad extendida del productor (REP), el análisis de ciclo de vida (ACV), la implementación del distintivo nacional de economía circular y las auditorías ambientales representa un cambio significativo en las obligaciones de los sectores público y privado. Además, la Ley estipula que los rellenos sanitarios autorizados deberán iniciar un proceso de reconversión para cumplir con las metas de reducción de disposición final y promover su integración en el modelo de economía circular nacional. La inminente publicación de los reglamentos de esta ley, en los próximos meses, que detonará la creación del Programa Nacional de Economía Circular (Gobierno de México, 2026), exigirá que las empresas y las administraciones municipales de Coahuila y del país realicen ajustes operativos inmediatos.

La transición no es únicamente una cuestión de cumplimiento normativo; es una necesidad imperativa para garantizar la salud pública y la integridad ecológica. La debilidad de las estructuras municipales y la fragmentación normativa han sido, históricamente, los principales obstáculos para una gestión eficiente. Sin embargo, la alineación tanto con la estrategia nacional “República Basura Cero” como con la Ley General de Economía Circular ofrece a Coahuila la oportunidad de modernizar sus sistemas de recolección, fortalecer la valorización de residuos y optimizar sus capacidades institucionales.

La etapa que se avecina requiere una sinergia proactiva entre los distintos niveles de gobierno y el sector empresarial. Adaptarse a estos nuevos estándares de responsabilidad y circularidad no es sólo una obligación legal, sino un paso estratégico para asegurar la competitividad y la sostenibilidad del estado a largo plazo. La crisis es evidente; la hoja de ruta técnica ya ha sido trazada; ahora, la implementación efectiva determinará la viabilidad de nuestro desarrollo futuro. [email protected]