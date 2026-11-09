De Superman a One Piece: los cómics más vendidos de la historia

El noveno arte no solo ha marcado a distintas generaciones a través de la narrativa gráfica, sino que también representa una industria millonaria que mueve pasiones a escala global.

Al analizar los cómics más vendidos de la historia, los registros de la industria distinguen dos métricas clave: el impacto de las franquicias a lo largo de décadas y los récords históricos de un solo ejemplar. Esta es una pequeña lista extraída de los sitios de los fans que siempre actualizan las cifras.

Los reyes del volumen: Franquicias legendarias

En el acumulado histórico de publicaciones continuas y tomos compilatorios, la lucha por el primer lugar refleja tanto el músculo del cómic estadounidense como la fuerza avasalladora del manga japonés.

-Superman (DC Comics): Con aproximadamente 600 millones de copias vendidas desde su debut en 1938, el Manifiesto de Acero lidera el registro histórico global gracias a casi un siglo de publicaciones ininterrumpidas.

-One Piece (Shueisha): La obra del mangaka Eiichiro Oda supera los 600 millones de tomos (tankobon) en circulación. Ostenta el título de la serie gráfica realizada por un solo autor más vendida del planeta.Batman (DC Comics): El Caballero de la Noche se posiciona en el tercer peldaño con una cifra estimada entre los 460 y 480 millones de ejemplares.

-Spider-Man (Marvel Comics): El superhéroe insignia de Marvel acumula entre 360 y 380 millones de copias distribuidas en todo el mundo.

-Astérix el Galo / Peanuts (Snoopy): Tanto el clásico europeo de René Goscinny y Albert Uderzo como la legendaria tira de Charles M. Schulz registran cerca de 370 millones de copias cada uno.