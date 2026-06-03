De Taylor Swift a Elton John: los tours que redefinieron el negocio de la música

El verdadero termómetro de un artista está sobre el escenario, donde la música se transforma en un fenómeno de masas capaz de paralizar ciudades. Para medir este impacto con rigor, la autoridad indiscutible desde los años 80 es Billboard Boxscore, cuyas métricas demuestran que las grandes giras ya no solo compiten por vender boletos, sino por ofrecer experiencias. A continuación, los cinco tours más icónicos de la historia.

Taylor Swift: The Eras Tour

Diseñado como una antología teatral de tres horas de duración, este tour rompió todos los moldes al ser el primero en superar la mítica frontera de los mil millones de dólares recaudados, por eso ocupa el primer lugar.

No es solo una gira; es el evento cultural y económico que definió la narrativa musical del siglo XXI. Su impacto fue tan profundo que los analistas financieros acuñaron el término Swiftonomics para explicar cómo el paso de la artista inyectaba millones de dólares a las economías locales.

Elton John: Farewell Yellow Brick Road Tour

Sin duda, el adiós más lucrativo, elegante y extenso. Lo que comenzó como una gira de despedida se transformó en una celebración global de más de cinco años que rompió todos los récords de recaudación de la época.

Elton John demostró que cuando la nostalgia se fusiona con una ejecución musical impecable y una puesta en escena vanguardista, los escenarios se rinden ante la experiencia.

Coldplay: Music of the Spheres World Tour

La banda londinense es la prueba de que el pop de estadios puede ser masivo y, a la vez, consciente. Esta gira no solo destaca por llenar múltiples noches consecutivas en recintos icónicos de todo el planeta, sino por reinventar las reglas de la producción en vivo mediante la sostenibilidad.

Con pisos cinéticos que generaban energía con los saltos del público y pulseras LED interactivas y biodegradables, la banda británica convirtió a la audiencia en parte activa de la iluminación del show.

Ed Sheeran: +−=÷× Tour (The Mathematics Tour)

El cantautor británico demostró que no hace falta una banda masiva ni un ejército de bailarines para romper récords mundiales. Valiéndose de su guitarra, un pedal de loops y un escenario de diseño circular en 360 grados equipado con pantallas en forma de púa, logró una gira que rompió todos los récords.

Esta colosal gira superó los 875 millones de dólares y lo consolidó como uno de los reyes indiscutibles de los estadios modernos y sumando un nuevo hito a su carrera tras el arrollador éxito de su tour anterior (÷ Tour).

U2: 360° Tour

Indudablemente, la banda irlandesa es la pionera de las megaestructuras en estadios. Entre 2009 y 2011, la banda irlandesa revolucionó la ingeniería de los espectáculos en vivo con "La Garra", una impresionante estructura de acero de 50 metros de altura que sostenía el sistema de sonido y una pantalla LED cilíndrica móvil.

Con una recaudación de 736.4 millones de dólares, mantuvo el récord de la gira más taquillera de la historia durante casi una década, dejando una marca imborrable.