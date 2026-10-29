DEAPH y Taekwondo Monarca firman un convenio de atención médica para el XV Torneo en Durango

La escuela de Desarrollo en Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria (DEAPH) y el Instituto Monarca de Taekwondo formalizaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la cobertura médica y la formación práctica de futuros profesionales de la salud durante los eventos deportivos organizados por la institución artemarcial.

Como parte del acuerdo, alumnos de DEAPH participarán activamente en las competencias y actividades de Monarca, brindando apoyo en atención médica prehospitalaria y consolidando sus conocimientos en escenarios reales. La colaboración permitirá que los estudiantes desarrollen experiencia directa en la atención de atletas, aplicando protocolos de emergencia y atención inicial en caso de incidentes durante las competencias.

Profesionalidad en todos los frentes

Los responsables de ambas instituciones destacaron que estas actividades representan una oportunidad para integrar la teoría con la práctica, además de fortalecer habilidades técnico-científicas y humanistas. De igual forma, contribuyen a reforzar valores esenciales como la responsabilidad, la ética profesional, el trabajo en equipo y la vocación de servicio.

La presencia de personal capacitado en primeros auxilios y atención prehospitalaria es considerada un elemento clave en cualquier evento deportivo, ya que permite actuar de manera inmediata ante lesiones o emergencias médicas. Especialistas en la materia coinciden en que una respuesta rápida puede reducir riesgos y favorecer una mejor recuperación de los deportistas.

De cara al gran escenario

El convenio cobra relevancia de cara al XV Torneo Monarca 2026, programado para el próximo 31 de octubre, una competencia que reunirá a cientos de participantes de distintas categorías y que se ha consolidado como una de las principales citas del taekwondo en Durango. Con la participación de los alumnos de DEAPH, se busca garantizar una atención oportuna y fortalecer las medidas de seguridad durante la jornada.

Con estas acciones, DEAPH y el Instituto Monarca de Taekwondo reafirman su compromiso con la formación de profesionales competentes, la atención integral de las emergencias y la protección de la salud de todos los participantes, consolidando una alianza que combina educación, deporte y servicio a la comunidad.