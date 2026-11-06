Debe investigarse a fondo a exfuncionarios del INE y empresarios señalados: Iván Gurrola 

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Iván Gurrola Vega, aseguró que es indispensable limpiar las instituciones electorales del país, las cuales, afirmó, estuvieron cooptadas por el PRIAN durante décadas. Esto, luego de los señalamientos presentados por el Gobierno de México durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso información sobre una presunta red empresarial vinculada con los hermanos Hernández Casillas, que habría obtenido contratos millonarios con organismos electorales mediante prácticas irregulares y con la presunta complicidad de funcionarios relacionados con gobiernos del PRIAN.

Al respecto, Iván Gurrola consideró que deben investigarse a fondo los posibles vínculos de Guadalupe Taddei, Lorenzo Córdova y los empresarios señalados con los presuntos actos de corrupción, con el propósito de esclarecer los hechos y sancionar a quienes hayan incurrido en responsabilidades, traicionando la confianza de los mexicanos.

“Ahora nos damos cuenta de por qué no querían que se tocara al INE: por una simple razón, para mantener los negocios que ahí tenían. Celebramos que hoy se desmantelen estas redes de corrupción que sirvieron durante años al sistema”, expresó Iván Gurrola.

Asimismo, señaló que otra muestra de los presuntos vicios que existían en el INE son las declaraciones que Vicente Fox realizó hace unos días, en las que reconoció públicamente su intervención para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de México en 2006.

Finalmente, destacó la importancia de que las instituciones públicas actúen con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos.