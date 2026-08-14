Debe prevalecer la libertad de pensamiento y conciencia: Nuncio Apostólico

En medio del debate que se generó a nivel nacional respecto a la libertad de expresión y el temor de que se pudieran implementar restricciones no sólo en los medios de comunicación sino que avancen hacia otros ámbitos, como el religioso, se hizo énfasis en la importancia de la libertad de conciencia.

Durante su visita a Durango, en el marco de la conmemoración del Centenario del martirio de los Santos Mártires de la Arquidiócesis, el Nuncio Apostólico de México, Joseph Spiteri, consideró que debe prevalecer la libertad de pensamiento.

En este contexto, recordó a los mártires duranguenses, quienes no utilizaron la fuerza para transmitir su mensaje, “no eran violentos y fueron injustamente condenados y ejecutados”, refirió. Por lo que dijo que desde la iglesia se sigue promoviendo la libertad de conciencia y de pensamiento como el derecho fundamental, “esta libertad que se basa sobre la dignidad de cada persona humana”.

Dijo que cuando falta el respeto a la libertad de conciencia puede haber consecuencias trágicas, “como ha faltado muchas veces en la historia de la humanidad y por varias a veces también tenemos que admitir que también por parte de la Iglesia o de personas que tuvieron responsabilidad en la Iglesia, pero cada vez que ha faltado de un lado o de otro, donde sea, por donde fuera, el este respeto a la libertad de conciencia, los resultados han sido siempre muy, muy tristes y trágicos también para la humanidad”, enfatizó.

Por lo que dijo que esta conmemoración del centenario de los santos mártires, debe recordar que se deben respetar las libertades de cada persona y superar las diferencias.

“Somos todos distintos, somos todos diversos, todos profesamos también ideas diferentes, convicciones diferentes, pero nunca debería faltar el respeto entre nosotros para poder construir una humanidad siempre más justa y más solidaria”, indicó.