Durango

ABUSO SEXUAL

Deben aplicar todo el peso de la ley al menor que agredió a mujer en Durango: regidora

Señalan que no quería dejar pruebas de su delito y sabía lo que estaba haciendo.

Deben aplicar todo el peso de la ley al menor que agredió a mujer en Durango: regidora

Deben aplicar todo el peso de la ley al menor que agredió a mujer en Durango: regidora

DENICE RAMÍREZ
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En el caso de la detención de un joven menor de edad en Durango, señalado como presunto responsable de la agresión contra Abigail, una mujer que denunció haber sido víctima de violencia en una de las calles de Los Remedios, piden que se aplique todo el peso de la ley.

Aunque sorprendió a la sociedad y a las propias autoridades que el presunto agresor tenga 17 años, esperan que reciba el castigo que amerite el delito, pues señalan que se trató de un intento de feminicidio por el tipo de violencia ejercida.

La regidora Marisol Carrillo Quiroga indicó que se le debe aplicar todo el peso de la ley, pues, a pesar de su corta edad, sabía lo que estaba haciendo.

“No quería dejar pruebas, quería dejarla sin ojos, matarla. Terrible, o sea, no. Que no se exima la edad, que no se exima que es un menor. Es un hombre que, bien o mal, a los 17 años sabía que estaba muy mal el hecho”, afirmó.

Carrillo Quiroga pidió justicia para el caso, pues se trataba de una mujer que solo iba caminando tranquilamente hasta que se le apareció el sujeto.


“¿Por qué? ¿Por qué se puede? ¿Por qué somos vulnerables? ¿Por qué somos mujeres por el hecho de género?”, expresó.


En el caso de los padres de familia, comentó que también se debe analizar qué llevó al menor a actuar de una manera tan violenta, pero, sobre todo, pidió a las autoridades que no eximan al joven de su castigo.


Indicó que, en caso de que se le deje libre sin consecuencias, es posible que abuse o hasta mate a otra mujer, como, señaló, ya lo intentó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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