Justicia

OPERATIVOS DURANGO

Decomisan armamento de alto poder y artefacto explosivo durante operativo en Durango

Las acciones formaron parte de operativos simultáneos realizados por el Gabinete de Seguridad en varios estados.

Decomisan armamento de alto poder y artefacto explosivo durante operativo en Durango

Decomisan armamento de alto poder y artefacto explosivo durante operativo en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano aseguraron armamento de alto poder y un artefacto explosivo improvisado durante un operativo desplegado en el municipio de Tamazula, Durango.

El decomiso en territorio duranguense incluyó una ametralladora, un arma larga, dos cargadores y 145 cartuchos útiles, material que quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para las indagatorias de ley.

Estas acciones en la entidad formaron parte de los operativos simultáneos informados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los cuales también contemplaron cateos, detenciones y aseguramientos de drogas en distintos estados del país como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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