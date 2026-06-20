Decomisan convoy de autos de lujo en Hacienda San Lorenzo de Durango capital

La tarde de este sábado, después de por lo menos tres días de operativo en Hacienda San Lorenzo, elementos de las fuerzas armadas federales realizaron el traslado de vehículos de lujo y deportivos a insistas correspondientes.

Según testigos de los hechos, el convoy de vehículos asegurados transitó por la carretera a Mezquital, en los cuales de manera extraoficial se trataba de camionetas de alta gama, así como carros deportivos y hasta cuatrimotos.

Por un momento, el tráfico estuvo detenido, ya que el convoy se detuvo por un instante, evitando que los automovilistas transitaran por la zona.

Instantes más tarde siguieron su camino para el resguardo correspondiente.