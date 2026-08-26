Decomisan más de 2 millones de pesos, armas y drogas, tras opertivo federal en Peñón Blanco

Un operativo realizado por fuerzas federales en el municipio de Peñón Blanco, Durango, derivó en el aseguramiento de armas, miles de dosis de distintas drogas, más de dos millones de pesos en efectivo, un vehículo y equipo táctico.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR).

Según la información proporcionada por las autoridades federales, el hallazgo se realizó durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aunque no se precisó el punto exacto del municipio donde ocurrió el aseguramiento.

Entre lo localizado se encuentran un arma corta y un arma larga, ocho cargadores y 145 cartuchos, además de diverso equipo táctico y un vehículo cuyas características no fueron dadas a conocer.

También fueron aseguradas 14 mil 800 dosis de una sustancia con características de la metanfetamina, tres mil 98 dosis de polvo con características de la cocaína y dos mil 510 dosis de hierba con características de la marihuana, además de 474 cigarrillos elaborados aparentemente con esta última droga.

Durante la intervención, las fuerzas federales encontraron además dos millones 113 mil pesos en efectivo. En el reporte oficial no se informó sobre personas detenidas relacionadas con el armamento, las sustancias o el dinero localizado.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la representación de la FGR en Durango, instancia que continuará con las investigaciones y los peritajes para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.