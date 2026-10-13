Decoración de Halloween en Soriana desata indignación de madre buscadora en Durango

La decoración de Halloween instalada en una tienda de Durango provocó un reclamo que va más allá de los festejos de temporada. Una madre buscadora cuestionó los adornos y pidió a los responsables del establecimiento considerar el dolor de las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.

La inconformidad está dirigida a Soriana Madero, donde fueron colocadas figuras envueltas en material negro y suspendidas sobre la zona de cajas. Para la denunciante, estas representaciones evocan cuerpos y resultan dolorosas para quienes viven con la incertidumbre de una desaparición.

“¿Cómo podemos normalizar este tipo de imágenes cuando en nuestro estado hay tantas familias que viven la terrible angustia de tener a un ser querido desaparecido?”, expresó en su publicación.

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Figuras suspendidas sobre las cajas

En las fotografías que acompañan el reclamo se observan varios adornos negros, de apariencia humana, colgados de las estructuras superiores del área de cobro. Algunas figuras tienen prendas o elementos que simulan partes del cuerpo y comparten espacio con otros accesorios de Halloween.

La madre buscadora señaló que su ubicación, en una zona de paso para clientes y trabajadores, expone a las familias a imágenes que pueden relacionar con la ausencia de sus seres queridos.

Aunque reconoció que algunas personas pueden verlas solamente como una decoración de temporada, explicó que para quienes buscan a un hijo, hermano, padre u otro familiar, tienen un significado distinto.

“En Durango no necesitamos que se normalicen imágenes que evocan cuerpos suspendidos; necesitamos empatía, conciencia y respeto por las familias que seguimos buscando a nuestros desaparecidos”, manifestó.

Pide retirar los adornos

En su mensaje, la denunciante aclaró que su inconformidad no está dirigida contra la celebración de Halloween, sino contra la elección de estas figuras en el contexto que enfrentan las familias buscadoras.

“No estoy en contra de Halloween. Estoy en contra de la falta de sensibilidad ante un problema que nos lastima como sociedad”, sostuvo.

Por ello, hizo un llamado a los directivos de Soriana Madero para reconsiderar la decoración y retirar las figuras de la línea de cajas. También les pidió escuchar a las familias y comprender que detrás de cada persona desaparecida hay una historia y un hogar que espera su regreso.

La mujer se identificó como mamá buscadora y describió la incertidumbre, el dolor y la esperanza que acompañan la búsqueda de un hijo, razones por las que exigió mayor sensibilidad a las empresas.

“Nuestros desaparecidos no son decoración. ¡Son personas, son familias y nos hacen falta!”, expresó.

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Retiran las figuras tras el reclamo

Tras la inconformidad expresada por la madre buscadora, fueron retiradas las figuras de Halloween suspendidas sobre la zona de cajas de Soriana Madero, en Durango.

El retiro atiende la principal petición de la denunciante, quien había solicitado a los directivos reconsiderar estos adornos por el dolor que pueden provocar entre las familias que buscan a una persona desaparecida.