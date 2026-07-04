Dedican cartelera de la Cineteca a Amenábar

La Cineteca de Durango mantiene su programación especial de julio con una selección de películas que recorren el drama, el suspenso psicológico y el cine de autor, invitando al público a disfrutar de funciones durante todo el mes como parte de sus distintas iniciativas cinematográficas.

Durante los primeros días de julio, el recinto abrió su cartelera con la proyección de “El intercambio” (Changeling, 2008), dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Angelina Jolie y John Malkovich. La cinta, basada en hechos reales, narra la historia de una madre que desafía a las autoridades de Los Ángeles tras la desaparición de su hijo, en un intenso drama que combina misterio, corrupción e injusticia.

A esta función le siguió “The Visit” (La visita, 2015), del director M. Night Shyamalan, una propuesta de terror psicológico que explora los inquietantes secretos de una pareja de abuelos durante la visita de sus nietos, convirtiéndose en una de las producciones más comentadas del cine de suspenso contemporáneo.

La programación continuará con “Abre los ojos” (1997), del cineasta español Alejandro Amenábar, considerada una obra clave del thriller psicológico.

La película sigue la historia de un joven cuya vida cambia radicalmente tras un accidente, dando paso a un relato que juega con la realidad, los sueños y la identidad.

¿Quién Amenábar?

El cineasta español Alejandro Amenábar es una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo en habla hispana. Director, guionista y compositor, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su habilidad para combinar el suspenso psicológico, la ciencia ficción y el drama con profundas reflexiones sobre la identidad, la memoria y la condición humana.

A lo largo de su carrera ha dirigido películas aclamadas como “Tesis” (1996), “Abre los ojos” (1997), “Los otros” (2001), protagonizada por Nicole Kidman, y “Mar adentro” (2004), cinta ganadora del Premio Óscar a Mejor Película Internacional. Su estilo visual y narrativo lo ha consolidado como uno de los realizadores más influyentes del cine español de las últimas décadas.

La Cineteca de Durango recordó que esta cartelera forma parte de una programación mucho más amplia durante julio.

Además de las funciones regulares, el público podrá encontrar actividades en las carteleras de Cinepiloncillo, los Matinés dominicales, el Nahui Ollin Film Festival y la Cátedra Juan Antonio de la Riva, por lo que invita a consultar cada una de ellas para conocer la oferta completa del mes.

Todas las funciones de esta cartelera se presentan en tres horarios, 4:30, 6:45 y 9:00 de la noche.