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Defensa se deslinda de academia donde murió Dafne Zapata; afirma que no puede regularla

La Secretaría de la Defensa dijo que no tiene relación con el plantel ni con algún otro de este tipo.

Defensa se deslinda de academia donde murió Dafne Zapata; afirma que no puede regularla

Defensa se deslinda de academia donde murió Dafne Zapata; afirma que no puede regularla

EL UNIVERSAL
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas militarizadas, tras la muerte de la joven Dafne Zapata, en Tamaulipas.

A través de un breve comunicado, la dependencia al mando del general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que no tiene relación con la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, ni con algún otro plantel de este tipo.

“Se informa que la Secretaría de la Defensa Nacional carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza, de conformidad con el Reglamento Interior de esta dependencia, expedido por la Presidencia de la República mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2008, donde se derogó cualquier disposición administrativa que contraviniera este ordenamiento”, escribió.

Por lo anterior, aclaró, que la dependencia “no guarda relación alguna con la referida academia, ni con algún otro plantel de este tipo”.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Defensa Marina Doenitz Dafne Zapata Quintos CAMPAMENTO DE VERANO Academia Militarizada Defensa, Secretaría, funcionamiento, otro

               

                
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