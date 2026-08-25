Definen el selectivo de artes marciales en Durango rumbo a los Juegos Nacionales Populares

Los practicantes de artes marciales del estado de Durango ya tienen definidas las fechas oficiales para buscar un lugar en los Juegos Nacionales Populares 2026. El proceso arrancará a nivel municipal, donde las eliminatorias deberán concluir a más tardar el 13 de septiembre. Los competidores clasificados acudirán posteriormente al selectivo estatal, programado para realizarse el sábado 26 de septiembre de 2026.

La inscripción formal de los atletas clasificados en sus municipios se realizará el 16 de septiembre en un horario de 9:00 a 14:00 horas. El torneo albergará las ramas femenil y varonil en dos modalidades: Formas y Combate. El reglamento estipula que cada atleta podrá inscribirse únicamente en una especialidad, por lo que no estará permitido competir en ambas modalidades.

¿Quiénes podrán participar en esta prueba?

En Formas, las pruebas abarcarán la ejecución de Manos Libres, Arma Corta y Arma Larga. La categoría Principiantes e Intermedios agrupa a los deportistas nacidos entre 2012 y 2016, el sector Junior Avanzados comprende a los nacidos de 2009 a 2011, mientras que la división Avanzados reúne a competidores nacidos entre 2001 y 2008, quienes medirán su técnica y precisión ante los jueces.

En Combate, los competidores disputarán los cuadros eliminatorios según su año de nacimiento y pesaje. Las edades contempladas abarcan desde 2014/2016 y 2012/2013 en niveles de Principiantes e Intermedios, hasta 2009/2011 en Junior Avanzados y 2001/2008 en Avanzados. Las divisiones de peso en ambas ramas oscilarán entre los 35 y los más de 80 kilogramos, según la categoría correspondiente.

Buscan a lo mejor de lo mejor

Las bases del certamen imponen criterios estrictos de participación. Quienes compitieron como Principiantes en ediciones pasadas del certamen popular deberán registrarse de forma obligatoria como Intermedios. Además, los deportistas que hayan competido en etapas de la Olimpiada Nacional Conade 2026 en disciplinas como boxeo, judo, karate, luchas asociadas o taekwondo no podrán sumarse a este proceso.

La restricción aplica igualmente para aquellos atletas inscritos o con actividad en torneos internacionales durante el ciclo actual. De esta manera, el selectivo filtrará a competidores de alto rendimiento federado para integrar una delegación formada exclusivamente por deportistas de desarrollo local, quienes buscarán su pase a la fase nacional tras superar la contienda estatal del 26 de septiembre.