Definirán las zonas para puestos dentro del Parque Guadiana

Alrededor de 120 comerciantes realizan actividad económica dentro del Parque Guadiana y en sus inmediaciones desde hace años; sin embargo, tras un análisis se definirán las zonas donde deberán ubicarse estos puestos para generar el menor impacto posible al lugar.

Aunque es el Instituto de Parques el encargado de la planeación para mejorar las áreas físicas y permitir que continúe la actividad de venta de comida, flores y otros productos, desde la Comisión de Actividades Económicas se dio a conocer este ajuste.

El regidor Ariel Maa López comentó que podría destinarse un solo espacio para concentrar todos los comercios o hasta tres áreas distintas , con el fin de evitar que se encuentren dispersos por todo el parque; no obstante, será el Instituto de Parques quien determine la mejor opción.

Recordó que, al tratarse de un Área Natural Protegida , se busca que los puestos y la actividad comercial afecten lo menos posible al parque y las especies.

Por otra parte, aseguró que ya se ha dialogado con los líderes de los comerciantes que laboran en el parque, ya que alrededor de 80 pertenecen a una organización y los otros 40 a una distinta , con el objetivo de llegar a acuerdos.

Apuntó que dentro de la Comisión se revisará el padrón y se entregará tanto a la Dirección Municipal de Inspección como al Instituto de Parques, para que ambas instancias puedan dialogar con los comerciantes y verificar quiénes cuentan con los permisos correspondientes.