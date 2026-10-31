Defraudan a 54 vecinos del fraccionamiento Residencial Campestre Amanecer

En el municipio de Durango, de unos 475 fraccionamientos registrados, se estima que el 40 por ciento presenta problemas relacionados con la falta de servicios, trámites pendientes, ausencia de espacios y otras irregularidades, situación que atribuyen a constructores incumplidos que no entregaron lo que ofrecieron. Por ello, mediante una Asociación de Fraccionamientos Privados, buscan evitar este tipo de daños al patrimonio de las familias.

Francisco Hernández, presidente de dicha asociación, explicó que un ejemplo de incumplimiento es el fraccionamiento Residencial Campestre Amanecer, un desarrollo habitacional ubicado detrás de La Martinica, al sur de la ciudad, donde al menos 54 vecinos resultaron afectados.

Detalló que el desarrollador únicamente vendió los lotes, pero no terminó las calles ni el frontispicio; tampoco hay alumbrado público y quedaron pendientes varios de los compromisos que había adquirido, además de que se detectaron diversas irregularidades.

Los afectados realizaron grandes inversiones para conseguir ese patrimonio, pero ahora tampoco pueden poner a la venta sus terrenos debido al deterioro que presenta la zona, a pesar de que se encuentra en una de las áreas de mayor plusvalía del sur de la ciudad.

Proceso legal

Los vecinos afectados ya están recibiendo asesoría y se organizarán para emprender acciones legales contra el desarrollador, aunque anteriormente ya habían buscado el apoyo de algunas dependencias.

“Este fraccionamiento, la verdad, el desarrollador, sin decir nombres, porque creo que vamos a tener ahí un proceso legal, los abandonó”, afirmó.

El presidente destacó “lamentablemente, lo tengo que decir, ellos sí se han acercado a varias instancias, tanto municipales como del Estado, a intentar poner denuncias y no han sido escuchados”.

Explicó que una de las misiones de la asociación es impulsar los procesos legales para que las denuncias sigan su curso y se evite que más personas sufran daños en su patrimonio.

Sobre el panorama general en Durango, señaló que existe un rezago desde hace años de incumplimientos por parte de desarrolladores, aunque reconoció que los nuevos fraccionamientos también presentan problemas, pero en menor medida.

El objetivo es evitar los incumplimientos de los desarrolladores de vivienda y ayudar a las personas que ya resultaron afectadas.