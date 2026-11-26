El hallazgo de restos óseos, aparentemente humanos, acompañados de una pancarta con un texto de carácter poético , generó la movilización de corporaciones de seguridad en pleno Centro Histórico de Gómez Palacio.

Fue aproximadamente a las 08:30 horas de este miércoles cuando elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte sobre la presencia de un cráneo en la vía pública.

El hallazgo se registró en la avenida Hidalgo, entre las calles Centenario e Independencia, frente a la Plaza de Armas de dicha ciudad.

Al acudir al sitio, una agente municipal corroboró la presencia de los restos y solicitó la intervención de las autoridades investigadoras.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos arribaron al lugar y localizaron, sobre el medidor de energía eléctrica de un inmueble, un cráneo y otro hueso que aparentemente correspondía a un fémur.

Junto a los restos se encontraba una pancarta blanca con un texto escrito al revés, titulado “Oda a Tiset”, en el que se hacía referencia a la muerte, la oscuridad y una promesa de amor eterno, firmado como “El duque Bruno”.

El hallazgo quedó bajo conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Durango, cuyos investigadores documentaron las condiciones en las que fueron localizados los restos óseos y la pancarta.