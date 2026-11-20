Una ausencia de apenas 10 minutos fue aprovechada por quien o quienes ingresaron a un establecimiento comercial de la ciudad de Durango, de donde sustrajeron un cajón que contenía dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado sobre el bulevar Felipe Pescador, en las inmediaciones de la calle Zaragoza, de la Zona Centro de la capital duranguense.

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este jueves cuando Guadalupe Ibarra solicitó el apoyo de las autoridades, luego de percatarse del robo.

De acuerdo con lo manifestado por la parte afectada, su sobrino había salido del establecimiento durante aproximadamente 10 minutos, periodo en el que se habría cometido el ilícito.

Al regresar, se percataron de que alguien había ingresado por la puerta principal y sustraído el cajón del dinero, en cuyo interior había aproximadamente tres mil pesos en efectivo.

Personal especializado en la investigación de robos de la Fiscalía General del Estado de Durango fue informado sobre los hechos, sin que hasta el momento se conozca la identidad de quien o quienes participaron en el ilícito.