Del amor a la ruptura: los romances entre actrices y futbolistas que emocionaron a México

Durante décadas, las historias de amor entre figuras del espectáculo y estrellas del futbol mexicano han despertado el interés del público. Actrices, cantantes y conductoras encontraron el amor en las canchas, protagonizando romances que ocuparon portadas de revistas, programas de televisión y titulares de espectáculos.

Aunque muchas de estas relaciones parecían sacadas de un cuento de hadas, la mayoría terminó lejos del final feliz que sus seguidores imaginaban.

Daniela Castro y Jorge Campos

En la década de los noventa, la actriz Daniela Castro y el exfutbolista Jorge Campos formaron una de las parejas más mediáticas del momento.

Mientras ella se consolidaba como una de las jóvenes estrellas de la televisión mexicana, él brillaba como una de las máximas figuras del futbol nacional.

La relación avanzó hasta el compromiso matrimonial, pero las constantes ausencias por trabajo, los viajes y los conflictos derivados de los celos terminaron por desgastar el noviazgo y provocar la separación.

Foto: Redes Sociales.

Kate del Castillo y Luis García

La historia entre la actriz Kate del Castillo y el exseleccionado nacional Luis García comenzó a finales de la carrera deportiva del comentarista.

La pareja se casó en 2001, pero años después la protagonista de la serie La Reina del Sur reveló que vivió episodios de violencia durante el matrimonio. En una entrevista difundida en 2017, la actriz aseguró que sufrió agresiones psicológicas y físicas, situación que la llevó a abandonar el hogar mientras García se encontraba trabajando en la cobertura de la Copa Mundial de 2002.

Tras el divorcio, Del Castillo ha hablado públicamente sobre la importancia de reconstruir la autoestima y denunciar la violencia contra las mujeres.

Foto: Redes Sociales.

Adriana Lavat y Rafa Márquez

La actriz Adriana Lavat y el excapitán de la Selección Mexicana Rafa Márquez se conocieron en un evento de televisión y, apenas un mes después, decidieron casarse.

La pareja contrajo matrimonio civil en 2001 y celebró una boda religiosa dos años más tarde. Durante la carrera internacional de Márquez, Lavat dejó temporalmente la actuación para acompañarlo en Europa y dedicarse a la crianza de sus hijos.

Sin embargo, la relación concluyó en 2006 y posteriormente se hicieron públicas disputas legales relacionadas con la manutención y la pensión alimenticia, proceso que se extendió durante varios años.

Foto: El Heraldo.

Belinda y Giovani dos Santos

A finales de la década de los 2000, la cantante y actriz Belinda y el futbolista Giovani dos Santos se convirtieron en una de las parejas favoritas de la prensa rosa.

Aunque se conocieron en Barcelona en 2006, el romance tomó fuerza cuando el jugador regresó a México para compromisos de selección. La relación se volvió pública en 2009 y estuvo marcada por constantes muestras de cariño, incluida la famosa "Beliseñal", celebración que Dos Santos realizaba tras anotar goles.

No obstante, los compromisos profesionales y la distancia terminaron por poner fin al noviazgo en 2010.

Foto: Redes Sociales.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco

Otra de las parejas más recordadas de la farándula mexicana fue la integrada por la conductora Galilea Montijo y el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

Los rumores de romance comenzaron a circular a inicios de los años 2000, pero la relación se confirmó en 2002 cuando Montijo ganó el reality show Big Brother VIP y fue recibida por Blanco con un anillo de compromiso.

Aunque estuvieron comprometidos y atravesaron varias reconciliaciones, la relación concluyó en 2005. Con el paso de los años, la conductora ha señalado que conserva buenos recuerdos de esa etapa de su vida.