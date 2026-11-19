Del control a la gran pantalla, las franquicias nacidas en las consolas han demostrado su arrastre en las salas de cine. Este es un repaso por las producciones que conquistaron la taquilla mundial y redefinieron el género.

EL FENÓMENO ANIMADO DE NINTENDO

Con más de 40 años de historia intergeneracional, Super Mario Bros. La película (2023), rompió récords históricos para la animación inspirada en videojuegos al superar los mil millones de dólares (1,361 mdd en todo el mundo). Según un análisis de Adsual, el éxito combinó una sólida estrategia de marketing multiplataforma entre Nintendo y Universal con la nostalgia gamer.

ÉXITO COLOSAL EN EL MERCADO ASIÁTICO

Por su parte, Warcraft: El primer encuentro de dos mundos, estrenada en 2016 como una superproducción basada en el universo de Blizzard, tuvo una recepción moderada en Estados Unidos, pero hizo historia a nivel internacional, especialmente en China, donde rompió marcas de taquilla en su primer fin de semana, demostrando la enorme fuerza del mercado asiático para este tipo de entregas.

FIDELIDAD AL UNIVERSO DE SEGA

Otro triunfo de las consolas llevado al cine es Sonic 2, la película (2022). La recepción del título fue abrumadoramente positiva entre la audiencia y los fanáticos, lo que la llevó a consolidarse como una de las adaptaciones más exitosas en cartelera. Los seguidores aplaudieron la inclusión de elementos icónicos como la Esmeralda Maestra, el robot gigante de Eggman, las referencias a Sonic 2 y Sonic 3 & Knuckles, y la aparición de Super Sonic.

ROMPIENDO LA MALDICIÓN LIVE-ACTION

A diferencia de Sonic 2, Detective Pikachu (2019) partió de un videojuego spin-off de Nintendo 3DS mucho menos conocido, por lo que el público la juzgó más como una ventana realista al universo general de Pokémon. Tuvo una aceptación muy favorable y la crítica la consideró la primera cinta live-action de un videojuego en romper la llamada "maldición" de las malas adaptaciones.

DIVISIÓN DE OPINIONES

De acuerdo con Phillip Chu Joy, creador de contenido sobre tecnología y videojuegos, la entrega Uncharted: Fuera del mapa (2022) estuvo fuertemente dividida. Mientras que la audiencia casual la respaldó con una aprobación cercana al 90 por ciento y la convirtió en un acierto comercial, la crítica y los jugadores más veteranos la señalaron como una aventura genérica que sacrificó la esencia profunda de los juegos de Naughty Dog.

UN LOGRO EN TAQUILLA

Por último destaca Five Nights at Freddy's. Esta adaptación de terror estrenada en 2023 recaudó casi 300 millones de dólares con un presupuesto de apenas 20 millones. Logró esta cifra a pesar de haberse estrenado el mismo día en cines y en plataformas de streaming.