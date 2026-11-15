Del ovni al pterodáctilo: Maussan difunde supuesto avistamiento en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez se convirtió en escenario de una historia que parece salida de una película de ciencia ficción: grabaciones de extrañas figuras en el cielo, teorías sobre criaturas prehistóricas y hasta un intercambio de declaraciones entre Jaime Maussan y autoridades municipales.

El periodista y conductor difundió imágenes de una supuesta criatura alada que habría sobrevolado la ciudad fronteriza, cuya apariencia comparó con la de un pterodáctilo. La conversación escaló cuando también planteó la posibilidad de que existiera un portal dimensional en la región.

También te puede interesar: El mapa OVNI de Durango: archivos del FBI, desierto y un volcán de avistamientos en Canatlán

Una cámara, unos gatos y una extraña silueta

Uno de los materiales corresponde, según la explicación presentada por Maussan, a una cámara de vigilancia ubicada en el sector de Anapra.

El conductor relató que unos gatos movieron el dispositivo, lo que permitió registrar una silueta que cruzó el cielo en dirección a El Paso, Texas. El fragmento del supuesto avistamiento dura aproximadamente un segundo y medio.

La forma de las alas motivó las comparaciones con un reptil prehistórico y abrió paso a distintas interpretaciones sobre lo que aparece en las imágenes.

Posteriormente circuló otra grabación atribuida a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González. Maussan sugirió que la figura podría corresponder a un pteranodon, otro integrante del grupo de los pterosaurios.

Sin embargo, no se ha establecido que ambos registros correspondan al mismo objeto o animal.

También te puede interesar: ¿OVNI en Durango? Las señales que pueden confundirse con algo fuera de este mundo

Maussan plantea un portal dimensional

El comunicador llevó la discusión más allá de la posible presencia de una criatura desconocida: en una publicación del 11 de noviembre preguntó si las imágenes podrían ser evidencia de un portal dimensional en el Valle de Juárez.

Esa posibilidad forma parte de las interpretaciones planteadas por Maussan y no de un hallazgo científico confirmado.

El caso fue abordado en sus espacios No Humano e Interestelar, desde donde pidió investigar los videos y otros reportes de supuestas criaturas en Chihuahua.

También te puede interesar: Archivos OVNI de Trump reviven teoría viral: ¿un objeto no identificado se parece a un fresco medieval?

Protección Civil responde y el conductor lanza un reto

La polémica llegó al director de Protección Civil Municipal, Sergio Rodríguez, quien describió las grabaciones como “contenido de entretenimiento digital” y pidió responsabilidad al compartirlas.

“Si existiera la posibilidad de que existieran ese tipo de animales en nuestra región, seríamos bendecidos en primer lugar, porque estamos hablando de un animal de la era prehistórica. Tuviéramos aquí al INAH y a instituciones internacionales y mundiales investigando el caso, y no es el caso”, explicó.

Maussan respondió cuestionando si la dependencia había acudido a los lugares señalados o realizado una investigación antes de pronunciarse.

Mientras tanto, las imágenes siguen generando comentarios y teorías. Hasta ahora, las grabaciones difundidas no permiten confirmar la presencia de un animal prehistórico ni identificar con certeza la figura.

Aunque popularmente se les llama dinosaurios voladores, los pterosaurios eran reptiles de un grupo distinto, extinguido hace aproximadamente 66 millones de años.