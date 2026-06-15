¡Del recuerdo! Hace 56 años rodaron en Durango 'La mula de Cullen Baker'

En el pasado, tanto la sierra de Durango como su desierto, era uno de los principales atractivos para las productoras nacionales e internacionales debido a su diversidad para encontrar diversos lugares que abarcaran varias facetas de una historia.

Un ejemplo de ello ocurrió un día como hoy, 15 de junio, pero de 1970, cuando comenzó en Durango el rodaje de "La mula de Cullen Baker", una producción de Radeant Films dirigida por el reconocido cineasta René Cardona Sr., uno de los realizadores más prolíficos del cine mexicano durante el siglo XX.

La llegada de esta producción representó mucho más que una filmación. Para cientos de duranguenses fue la oportunidad de convivir con algunas de las figuras más populares de la época y formar parte de una industria que comenzaba a consolidar al estado como la llamada "Tierra del Cine".

Estrellas del cine bajo el cielo de Durango

La película reunió a un elenco de primer nivel encabezado por Rodolfo de Anda, acompañado por actores y actrices como Jorge Russek, Anel, Juan Gallardo, Alfredo Gutiérrez y Carlos Agosti.

Aquellos años marcaron una etapa dorada para la industria cinematográfica local. Las producciones generaban empleo temporal para transportistas, comerciantes, hoteleros, cocineros y trabajadores de distintos sectores , provocando una importante derrama económica para la región, misma que desafortunadamente hace mucho que no se ve.

Una película más en la historia cinematográfica del estado

Aunque La mula de Cullen Baker forma parte de una extensa lista de producciones filmadas en Durango, su rodaje representa uno de los muchos capítulos que ayudaron a fortalecer la relación entre el estado y la industria del cine.

Desde la década de los cincuenta, Durango comenzó a convertirse en un destino recurrente para películas del género western, gracias a sus extensos paisajes, montañas, llanuras y escenarios naturales que podían representar desde el Viejo Oeste estadounidense hasta distintas regiones de México.

Con el paso de los años, estas filmaciones fueron construyendo una identidad cultural única que aún hoy distingue a la entidad a nivel nacional e internacional.

El legado que dejaron las filmaciones

A 56 años del inicio del rodaje de La mula de Cullen Baker, el acontecimiento sirve para recordar el papel que Durango ha desempeñado dentro de la historia del cine mexicano. Una tradición que sigue viva y que continúa posicionando al estado como uno de los escenarios cinematográficos más emblemáticos del país.

Cada producción que ha pasado por estas tierras ha dejado una huella en sus habitantes, reafirmando que el cine no solo se proyecta en las pantallas, sino también en la memoria de quienes lo hicieron posible.