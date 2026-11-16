De Spider-Man a la era Avengers: Las películas más taquilleras de Marvel

Más allá del cómic, las producciones de Marvel se han convertido en una maquinaria imparable de recaudación. Con cifras que superan los mil millones de dólares, estas son las cintas más exitosas que han dominado las carteleras del mundo.

El legado de los héroes más poderosos de la Tierra se cimentó con entregas históricas como The Avengers (2012), que recaudó 1,520 millones de dólares; su secuela directa, Avengers: Infinity War (2018), que sumó 2,052 millones; y el éxito mundial Avengers: Endgame (2019), que alcanzó la cúspide con 2,799 millones, según datos de Disney. Este universo colectivo continuará expandiendo su impacto en la gran pantalla con el esperado estreno de Avengers: Doomsday, programado para llegar a las salas de cine el próximo diciembre de 2026.

EL PODERÍO ARÁCNIDO

El fenómeno absoluto de este año ha sido Spider-Man: Brand New Day, que hasta la fecha acumula 2,521 millones de dólares. Los críticos de cine destacan cómo esta entrega entró directo al podio histórico al romper marcas de recaudación y demostrar el arrastre del arácnido a nivel global. Antes de ella, Spider-Man: No Way Home (2021) ya había logrado 1,921 millones de dólares gracias a una reunión generacional que llenó los cines en plena etapa de reactivación tras la pandemia.

UN HITO CULTURAL

En 2018 surgió una producción que revolucionó las salas y conquistó la industria más allá del cómic: Black Panther. La cinta no solo superó los 1,349 millones de dólares, sino que se consolidó como un referente cultural y social en Hollywood. Nominada a siete premios Óscar y ganadora de tres estatuillas en la ceremonia de 2019, hizo historia al convertirse en la primera película de superhéroes candidata en la categoría de Mejor Película.

IRREVERENCIA SIN CENSURA

El dúo más irreverente de Marvel, integrado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, reventó las carteleras en 2024 cuando Deadpool & Wolverine alcanzó 1,338 millones de dólares. Según destaca el sitio Tomatazos, la cinta revivió con fuerza la asistencia global bajo la clasificación para adultos (R-rated), imponiendo nuevas marcas para este formato. Además, de acuerdo con análisis de especialistas, funcionó como el puente narrativo que unió formalmente el universo de los X-Men de 20th Century Fox con el UCM principal tras la compra de Disney.

PIONEROS EN SOLITARIO

En este repaso por las cintas más lucrativas resulta indispensable incluir a Iron Man 3 (2013), la primera aventura protagonizada por un solo héroe de Marvel en cruzar la marca de los mil millones de dólares al registrar 1,215 millones. Como apunta el sitio Yardbarker, la entrega aprovechó el impulso inmediato tras el estreno de la primera película de Los Vengadores y consolidó a Robert Downey Jr. como el rostro principal y más rentable de la franquicia.

Otro título es Capitana Marvel (2019), que se convirtió en la primera película de superhéroes liderada por una mujer en rebasar los mil millones de dólares, sirviendo además como enlace narrativo directo hacia Avengers: Endgame. Su desempeño comercial impulsó el año más lucrativo en la historia de Marvel Studios, logrando que la franquicia superara los cinco mil millones de dólares recaudados en un solo año, de acuerdo con datos del portal especializado SYFY.