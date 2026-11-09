Delegación duranguense de box y futbol 6x6, lista para los Juegos Nacionales Populares 2026

Las selecciones duranguenses de Boxeo Popular y Futbol 6x6 se encuentran listas para entrar en acción dentro del segundo bloque de los Juegos Nacionales Populares 2026, certamen que reúne a representantes de todo el país en la denominada Copa Barrio.

La actividad reúne a deportistas surgidos de procesos clasificatorios estatales y representa una de las principales vitrinas nacionales para ambas disciplinas, que año con año congregan a competidores de distintas entidades.

Revanchas y competencias

El boxeo popular llega con antecedentes alentadores para Durango. En la edición anterior, la delegación sumó actuaciones destacadas desde las primeras rondas y cerró su actuación con una medalla de bronce obtenida por Hosmar Esquivel en la división de los 48 kilogramos.

Distinto fue el panorama para el futbol popular 6x6, cuyos conjuntos no lograron acceder a las rondas decisivas del torneo celebrado en Oaxtepec, Morelos, por lo que la justa de este año representa una oportunidad para dar un paso adelante en el ámbito nacional.

Esperan destacar para Durango

Ahora, pugilistas y futbolistas buscarán abrirse camino frente a rivales de diversas regiones del país, con la meta de colocar nuevamente a Durango entre los protagonistas de la competencia.

Los primeros combates y encuentros marcarán el inicio de un nuevo desafío para la delegación estatal, que intentará reflejar en la cancha y sobre el ring el trabajo realizado durante su preparación rumbo a la máxima cita del deporte popular mexicano.