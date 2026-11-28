El presunto delincuente que se enfrentó a balazos con elementos de la Fiscalía General del Estado que investigaban el delito de robo de autos, el cual resultó herido, fue identificado como exelemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Misael "N" de 33 años.

La mañana del viernes pasado, elementos de investigación de delitos patrimoniales que investigaban el robo de autos fueron atacados a balazos por la avenida México 68 en el fraccionamiento Montebello, por lo que estos respondieron la agresión.

Durante la confrontación el exagente de seguridad, quien viajaba presuntamente con más personas en un vehículo Kia de color gris, resultó herido, por lo que fue llevado, primero a la Cruz Roja, donde recibió las primeras curaciones y fue retenido por los elementos de la policía.

Poco después este fue llevado escoltado y bajo custodia a un hospital donde fue ingresado para su atención médica más especializada, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación sobre los hechos.

Lo que se conoce es que Misael "N", en el año 2023 causó baja de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán sin que se tenga mayores antecedentes de esta persona que se encuentra bajo custodia en un hospital de Culiacán.