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Delincuentes irrumpen en casa del fraccionamiento San Juan; se llevaron una pantalla y un boiler

Los ladrones causaron daños en una puerta y en una ventana para poder ingresar.

Delincuentes irrumpen en casa del fraccionamiento San Juan; se llevaron una pantalla y un boiler

Delincuentes irrumpen en casa del fraccionamiento San Juan; se llevaron una pantalla y un boiler

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una vivienda del fraccionamiento San Juan fue blanco de robo durante la madrugada de este jueves, luego de que delincuentes ingresaran sin violencia directa hacia los moradores, pero forzando accesos para sustraer diversos objetos.

El afectado reportó el hecho alrededor de las 04:15 horas, al llegar a su domicilio ubicado en la Segunda Cerrada San Martín y descubrir daños en la puerta trasera y una protección removida.

Entre los objetos robados se encuentran una pantalla y un boiler solar.

Autoridades acudieron al lugar para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robos boiler, fraccionamiento, pantalla, Cerrada

               

                
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