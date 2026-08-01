Delincuentes irrumpen en vivienda de Los Duraznos y roban el cableado eléctrico

Un presunto robo a casa habitación fue descubierto la noche del viernes en el fraccionamiento Los Duraznos, luego de que una vecina detectó que un domicilio permanecía abierto y presentaba daños visibles, por lo que solicitó la presencia de las autoridades.

El reporte fue recibido alrededor de las 21:45 horas del 31 de julio, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre un posible atraco en una vivienda ubicada en la calle Fortuna, casi esquina con avenida Luna.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al lugar para verificar la situación. Al arribar se entrevistaron con Nayeli, vecina del inmueble afectado.

La mujer manifestó que, al regresar a su domicilio, después de su jornada laboral, observó que la casa contigua se encontraba con la puerta abierta, situación que le llamó la atención, por lo que decidió acercarse para verificar si había alguna persona en el interior.

Al revisar de manera superficial el inmueble, notó que la vivienda no contaba con suministro de energía eléctrica y, a simple vista, se percató de que habían sustraído el cableado. Además, observó que la puerta del patio trasero presentaba daños, por lo que presume que fue el punto utilizado para ingresar al domicilio.

La reportante indicó a los agentes que desconoce quién o quiénes pudieron cometer el robo, ya que no observó personas sospechosas en la zona ni pudo aportar información sobre el momento en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso e iniciarán las investigaciones correspondientes para ubicar al propietario del inmueble y determinar el monto de los daños y de lo robado, además de tratar de identificar a los responsables de este nuevo robo a casa habitación registrado en la ciudad.