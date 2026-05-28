Delincuentes irrumpen en vivienda del fraccionamiento Benito Juárez

Un robo a casa habitación fue reportado durante la noche del miércoles en el fraccionamiento Benito Juárez, luego de que los propietarios encontraron forzadas las puertas de acceso al inmueble.

El reporte fue recibido poco antes de la medianoche en una vivienda ubicada sobre la calle Primero de Mayo, casi esquina con la Calle del Canal.

De acuerdo con los primeros datos, los propietarios regresaron al domicilio después de salir por algunas horas y encontraron dañadas las chapas de la puerta principal y del acceso posterior.

Al revisar el interior detectaron el robo de una pantalla de 55 pulgadas, una consola de videojuegos, equipo de audio para vehículo, herramienta y artículos relacionados con maquillaje y aplicación de uñas.

Elementos de la Policía Investigadora acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y orientaron a los afectados para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.