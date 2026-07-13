Delincuentes saquean negocio en la Morelos Norte tras ingresar por la parte trasera

Un negocio ubicado en la colonia Morelos Norte fue blanco de un robo durante la madrugada del domingo, luego de que delincuentes ingresaran por la parte posterior del establecimiento y se apoderaran de dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

El reporte fue recibido la mañana del domingo, cuando los propietarios descubrieron los daños y solicitaron la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al establecimiento ubicado sobre la calle Ricardo Vázquez para tomar conocimiento de los hechos.

En el lugar, Teódulo González Nevárez informó que los responsables utilizaron un tambo para alcanzar la parte trasera del inmueble, donde rompieron el plafón y lograron ingresar al negocio sin ser detectados.

Del interior sustrajeron aproximadamente seis mil pesos en efectivo y dos relojes, además de que los afectados señalaron que el establecimiento había permanecido cerrado desde las 23:00 horas del día anterior, por lo que el robo habría ocurrido durante la madrugada.

El propietario indicó que acudirá ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para identificar a los responsables del robo.