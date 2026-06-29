Delincuentes tumban candado y desvalijan vivienda en la colonia Las Huertas, en Durango

Un robo a casa habitación fue denunciado la mañana de este domingo en la colonia Las Huertas, de la ciudad de Durango, donde los responsables forzaron el acceso a una vivienda para apoderarse de diversos objetos y artículos de uso doméstico.

El reporte fue recibido por el C-5 alrededor de las 06:50 horas, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron a un domicilio ubicado en la calle Membrillo, para verificar el hecho.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con Alan Martín "N", quien manifestó que al llegar a su vivienda descubrió que el candado de la entrada había sido destruido, por lo que de inmediato ingresó para revisar el interior del inmueble.

El afectado señaló que, tras inspeccionar la vivienda, confirmó el robo de una parrilla, varias prendas de vestir, productos de la despensa y varios tinacos, sin que pudiera precisar en ese momento el monto total de las pérdidas.

Luego de percatarse del robo, el propietario llamó al número de emergencias para solicitar la intervención de las autoridades, quienes realizaron las primeras diligencias e iniciaron el registro de los hechos.

Asimismo, el afectado informó que acudiría a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal y ampliar la información sobre los objetos sustraídos, con el fin de que se integrara la carpeta de investigación correspondiente.

Tras orientar al afectado sobre el procedimiento legal a seguir, los agentes concluyeron su intervención en el lugar y elaboraron el informe correspondiente, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y localizar a los responsables del robo.