Demanda Coparmex esclarecer homicidios de empresarios y atender violencia en Zacatecas

Los Centros Empresariales Coparmex de La Laguna, Durango, Saltillo y Zacatecas hicieron un llamado a las autoridades a fortalecer la seguridad ante los hechos de violencia y el asesinato de 10 personas, entre las cuales había empresarios y políticos, en Zacatecas.

A través de un comunicado, se expresaron condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida durante los hechos de violencia registrados el fin de semana antepasado en distintos municipios del estado de Zacatecas.

“Nos unimos al dolor que embarga a la sociedad zacatecana y a la sociedad duranguense, toda vez que algunas de las víctimas eran originarias de Durango, así como a la comunidad empresarial de ambas entidades, ante la pérdida de personas que contribuyeron al desarrollo económico y social de la región”, se estableció en el documento.

Asimismo, los miembros de dichos organismos empresariales condenaron enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y la libertad de las personas.

“La seguridad, la justicia y la paz son condiciones indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad. Ninguna comunidad puede aspirar a un futuro de crecimiento cuando la violencia pone en riesgo a quienes trabajan, emprenden, invierten y generan oportunidades para los demás”. “Los hechos ocurridos en Zacatecas tienen también un impacto regional. La cercanía geográfica y la interconexión entre Zacatecas, Durango, La Laguna, Saltillo y Coahuila generan una relación permanente en materia de movilidad, comercio y actividad productiva. Las rutas de traslado de personas y mercancías conectan a estas entidades y hacen de Zacatecas un punto estratégico para la comunicación y el intercambio económico de la región”.

Además, enfatizaron que la minería, la ganadería, el transporte y las actividades comerciales mantienen vínculos estrechos entre las entidades y sus principales ciudades. “Por ello, los hechos de violencia afectan la actividad económica, la vida social y el ánimo de las comunidades que integran esta región. La inseguridad en carreteras y municipios fronterizos entre estos estados también representa un riesgo para el traslado de mercancías, la operación de las empresas y el desarrollo de las actividades productivas”, se plasmó.

Se hizo referencia a los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que refleja que la percepción de inseguridad en la ciudad de Zacatecas alcanza un 75.9 por ciento, mientras que en Fresnillo se sitúa en 73.1, además de que la confianza en las policías locales es de las más bajas del país.

Ante ello, se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y recuperar la confianza de la población y del sector productivo.

“Hacemos un respetuoso, pero firme, llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que estos hechos sean investigados con absoluta seriedad, profesionalismo y pleno apego al Estado de derecho. Es indispensable esclarecer lo ocurrido, identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley, así como fortalecer la coordinación institucional para prevenir que acontecimientos de esta naturaleza vuelvan a repetirse y garantizar condiciones de seguridad en las carreteras, municipios y comunidades de la región”, demandó Coparmex.