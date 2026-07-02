Demandan restituir justicia fiscal y administrativa federal, en Durango

La Academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C., capítulo Durango, emitió una solicitud dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Durango, Esteban Villegas, para que se restituya y fortalezca en Durango la justicia fiscal y administrativa , así como la operación plena del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional Norte Centro III.

“Esta petición nace de una preocupación legítima de la ciudadanía duranguense, toda vez que, por decisiones administrativas y políticas entre gobiernos federales y estatales, los principales afectados han sido los ciudadanos. En los hechos, la justicia tributaria y administrativa se han colocado lejos del alcance real de los duranguenses, obligándolos a trasladarse a otra entidad federativa, como el Estado de Coahuila, con costos excesivos, pérdida de tiempo y obstáculos procesales que dificultan una defensa pronta y efectiva”, se estableció.

Por lo que se mencionó que los duranguenses “no deben cargar con las consecuencias de decisiones políticas o administrativas que afectaron a todo un Estado y a toda una ciudadanía que no tiene la culpa de la polaridad política que pueda existir entre partidos o niveles de gobierno”.

A través del documento firmado por el presidente del capítulo Durango de dicha Academia, Enrique Dick Rodríguez, se pidió impulsar una coordinación institucional entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y las autoridades competentes, “para que Durango cuente con justicia fiscal y administrativa cercana, digna, oportuna y efectiva, en beneficio de contribuyentes, profesionistas, empresas, trabajadores, adultos mayores y ciudadanos en general”.