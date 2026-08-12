Demandan una explicación a CFE por fallas cada vez más constantes y prolongados tiempos de respuesta

Cada vez que se registra una lluvia en Durango, hay apagones que afectan a la ciudadanía en general, así como a los empresarios que registran pérdidas por las fallas que ya tardan más tiempo en reparar.

Así lo informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo, quien demandó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una explicación porque cada vez es más frecuente la caída del servicio.

“Es una problemática cada vez que tenemos alguna lluvia moderada o fuerte y pareciera ser que Comisión Federal no tiene la capacidad suficiente para atender toda la demanda porque ya es más frecuente la caída del servicio, ya es más prolongado el tiempo que duran algunos establecimientos, incluso viviendas, en ser atendidos. Es un llamado de atención para que Comisión nos platique qué es lo que está sucediendo. No sé si sea la demanda, no sabemos qué sea exactamente, pero los tiempos de respuesta creo que no son los adecuados”, indicó.

Asimismo, expuso que esto es preocupante, ya que las fallas han sido más constantes y generan pérdidas en los negocios. “Nos preocupa porque algo debe estar sucediendo. Esto no sucedía con anterioridad. Últimamente vemos que los apagones son más frecuentes y que Comisión no se da abasto para poder reabastecer los servicios de manera inmediata”.

“Hay negocios donde los perecederos o los alimentos no pueden mantenerse mucho tiempo sin refrigeración. Ahí es donde principalmente vemos afectaciones. Vemos otros negocios que dependen de la energía eléctrica, sobre todo la iluminación, para poder tener sus actividades, y también se ven afectados con cierres parciales hasta que no se reabastezca el servicio”, refirió.