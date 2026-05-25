Democracia y poder

"Para que el pueblo 'tenga poder' (en serio) la condición irrenunciable es que el pueblo impida cualquier poder ilimitado". Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?

La presidenta Sheinbaum descalificó el cambio de perspectiva de S&P Global Ratings para la deuda soberana de México de estable a negativa: "Le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta que se equivocó", dijo el 14 de mayo. El 21 Moody's Ratings recortó a Baa3 la calificación de esta deuda. Supongo que la mandataria afirmaría que también se equivocó.