Densa neblina reduce visibilidad y causa encontronazo de dos vehículos en Canatlán

Un accidente vial tipo encontronazo fue reportado en las inmediaciones de la localidad Guillermo Prieto, en el municipio de Canatlán, durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, en medio de una densa neblina que redujo considerablemente la visibilidad para los automovilistas que transitaban por la zona.

Las condiciones climatológicas registradas durante las primeras horas del día provocaron que una espesa capa de niebla cubriera gran parte del territorio del municipio de Durango, así como localidades y municipios vecinos, complicando la circulación vehicular en distintos tramos carreteros.

Ante esta situación, se recomendó a los conductores disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces adecuadas para condiciones de baja visibilidad, con la finalidad de evitar accidentes. En el hecho registrado en Canatlán, dos vehículos participaron en el encontronazo, el cual fue atendido por elementos de seguridad y personal de Cruz Roja y Protección Civil del municipio ya mencionado.

De acuerdo con los reportes sobre las condiciones meteorológicas, se prevé que la presencia de neblina continúe durante los próximos días, principalmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, por lo que se exhorta a quienes circulan por las carreteras de Durango a extremar precauciones y mantenerse atentos a las condiciones del camino.