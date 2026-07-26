Justicia

AGRESIONES

Denuncia agresión física y amenazas de muerte; detienen a su esposo

Vecinos solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911 debido a que escucharon los gritos de una mujer en una vivienda.

Denuncia agresión física y amenazas de muerte; detienen a su esposo

Denuncia agresión física y amenazas de muerte; detienen a su esposo

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre de 38 años de edad fue detenido en la ciudad de Gómez Palacio luego de ser señalado por su esposa de haberla agredido físicamente y amenazado de muerte, en hechos ocurridos en un domicilio del fraccionamiento Santa Rosa.

De acuerdo con el reporte policial, vecinos solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911 debido a que escucharon los gritos de una mujer en una vivienda ubicada en la calle Trueno. Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y entrevistaron inicialmente al hombre, quien afirmó que únicamente se encontraba con su esposa.

Sin embargo, la mujer, de 28 años de edad, salió del domicilio y presentó diversas huellas de golpes. Según su declaración, se encontraba dormida cuando su esposo la despertó al golpearla en una pierna; posteriormente, presuntamente la tomó del cuello e intentó asfixiarla con una almohada, mientras la amenazaba con matarla e insultaba.

La víctima también señaló que el hombre tomó su teléfono celular para revisar sus fotografías y después comenzó a golpearla con los puños en distintas partes del cuerpo. Tras autorizar el ingreso de los agentes al domicilio, el hombre fue localizado en una de las recámaras y detenido.

El detenido fue trasladado a la Vicefiscalía General del Estado Zona 1, en la región Lagunera, donde quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación legal por los hechos denunciados.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DMSP Agresión hombre, tomó, esposo, encontraba

               

                
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