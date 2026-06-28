Denunciados, solo 2 robos de autopartes en Durango durante 2026

El robo de autopartes en Durango mantiene una tendencia a la baja durante 2026, al registrar únicamente dos carpetas de investigación entre enero y mayo.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los datos muestran que los únicos municipios con reportes en el presente año son Durango capital, con un caso registrado en mayo, y Gómez Palacio, con una carpeta iniciada en febrero.

La estadística confirma además que en lo que va de 2026 no se ha iniciado ninguna carpeta por robo de autopartes con violencia, lo que marca una diferencia respecto a años anteriores.

El comparativo histórico confirmó la reducción sostenida, pues entre enero y mayo del 2023 se interpusieron 18 denuncias por robo de autopartes. Para 2024, la incidencia descendió a cuatro expedientes hasta mayo, manteniéndose únicamente en Durango y Gómez Palacio.

Mientras que en el 2025 el registro fue también de solo dos denuncias entre enero y mayo, enfocándose principalmente en la capital, con un caso cometido con violencia y otro sin dicha agravante.