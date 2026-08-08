Denuncian 161 robos a casa habitación en Durango durante primer semestre de 2026

Un total de 161 denuncias por robo a casa habitación se registraron en Durango durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La mayoría de los casos, 138, ocurrieron sin violencia, mientras que en 23 se reportó el uso de violencia durante el hecho.

El comportamiento mensual se mantuvo relativamente estable, con 27 casos en enero, 27 en febrero, 27 en marzo, 25 en abril, 28 en mayo y 27 en junio. Mayo fue el mes con mayor incidencia, aunque la diferencia respecto al resto del semestre fue mínima. De esta manera, no se observa un incremento sostenido conforme avanzó el año, sino un comportamiento prácticamente constante alrededor de los 25 a 28 casos mensuales.

Por modalidad, los robos sin violencia representaron alrededor del 86 por ciento del total, mientras que los cometidos con violencia equivalieron al 14 por ciento. En el primer grupo, el municipio de Durango concentró 81 denuncias, seguido por Gómez Palacio, con 13; Vicente Guerrero, con 12; Santiago Papasquiaro, con ocho; Nuevo Ideal, con cinco; y Pánuco de Coronado y Súchil, con cuatro cada uno. El resto de los municipios reportó entre cero y tres casos.

En cuanto a los robos con violencia, Durango registró 10 denuncias, Gómez Palacio ocho, Lerdo tres, mientras que Mapimí y Tlahualilo tuvieron una cada uno. En conjunto, la capital acumuló 91 casos entre ambas modalidades, equivalentes a poco más de la mitad de las denuncias estatales durante los primeros seis meses del año.