Denuncian 28 robos a transeúntes en Durango en los primeros siete meses de 2026

El municipio de Durango concentró tres de cada cuatro robos a transeúntes registrados en el estado durante los primeros siete meses de 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio se reportaron 28 denuncias por robo a transeúnte en vía pública a nivel estatal. De ese total, 19 fueron cometidos con violencia y nueve sin violencia.

El municipio de Durango acumuló 21 casos, equivalente al 75 por ciento del total estatal. Le siguió Gómez Palacio, con seis, mientras que Lerdo registró un expediente. En los otros municipios del estado no se reportaron denuncias dentro de esta clasificación durante el periodo analizado.

La incidencia a lo largo del periodo analizado mostró algunas variaciones, pues enero cerró con seis denuncias, febrero fue el que registró la cantidad más alta con siete, marzo con seis, abril con tres, mayo con seis y junio y julio no registraron casos.

En cuanto a la modalidad, 19 de los 28 robos a transeúntes, equivalentes al el 68 por ciento, fueron con violencia, principalmente en el municipio de Durango, que concentró 15 de estos casos. Gómez Palacio sumó cuatro robos violentos.