Denuncian 44 casos de acoso sexual en Durango durante el primer semestre de 2026

Un total de 44 carpetas de investigación por el delito de acoso sexual fueron abiertas en Durango durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con los registros de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Durango concentró 24 de los casos, equivalentes a más de la mitad del total estatal.

En tanto, el municipio de Gómez Palacio se ubicó en segundo lugar con nueve denuncias, seguido por Lerdo y Santiago Papasquiaro, con dos casos cada uno.

El resto de los registros se distribuyó entre Canatlán, Hidalgo, Mezquital, Otáez, Peñón Blanco, Súchil y Vicente Guerrero, con un caso en cada municipio. En 28 municipios no se reportaron investigaciones por este delito durante el periodo analizado.

Por mes, mayo concentró la mayor cantidad de casos, con 12 denuncias, mientras que en enero y febrero se registraron seis en cada uno; marzo acumuló ocho, abril cinco y junio siete.

La estadística del SESNSP contabiliza carpetas de investigación iniciadas y no necesariamente el número total de víctimas o de hechos ocurridos, por lo que los registros no permiten determinar por sí solos la magnitud completa del fenómeno.