Denuncian a joven por atropellar y matar a perrito que dormía cerca del CCH; presuntamente estaba ebrio

Un nuevo accidente que involucran perritos ocurrió en la capital de Durango este fin de semana, sin embargo, esta vez el animalito perdió la vida durante el hecho.

A través de los mensajes de El Siglo de Durango y redes sociales, usuarios han denunciado la situación ocurrida cerca del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), en donde se encontraba "cejas" pasando la noche y debido a la imprudencia de un conductor -presuntamente ebrio- murió.

En el post compartido, quien denuncia asegura que no le importó lo que ocurrió con el can y solo se limitaba a atacar en los comentarios del video que pudieron captar algunos vecinos del lugar.

Dicho perrito era uno de los más queridos de la zona, por lo que buscan que el señalado, que al parecer es menor de edad, se haga cargo de lo ocurrido.

Las imágenes compartidas se ve al perrito tirado en el piso de una gasolinera cercana al CCH, así como al presunto culpable de su muerte.

También, se leen los comentarios que presuntamente hizo el menor, en donde asegura que "qué ch*ng4d0s va a avaler ese perro muerto" , mientras que otros perfilles lo apoyan diciendo que no era su culpa (del señalado) que "el perro se atravesara".

Ambientalistas y grupos de rescate de animalitos han pedido la ayuda de la gente para difundir, mientras que la denuncia avanza en las autoridades.