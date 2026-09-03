Denuncian acumulación de basura y animales muertos en tramo del bulevar Sahuatoba | FOTOS

Una zona del bulevar Sahuatoba, desde las inmediaciones del Oxxo de Caleto y la Alberca 450 hasta Las Yucas y la salida al libramiento, permanece en condiciones insalubres por la acumulación de basura y animales muertos, de acuerdo con una denuncia ciudadana.

Vecinos y usuarios de esta vialidad señalaron que el problema se ha agravado debido a la falta de atención de Servicios Públicos municipales, pese a que ya se han realizado reportes para solicitar la limpieza del lugar.

De acuerdo con el señalamiento, trabajadores del Municipio han acudido en algunas ocasiones para retirar únicamente una parte de los desechos, pero la basura que queda en el sitio permanece ahí debido a que, aseguran, los empleados no regresan para concluir la limpieza.

La situación también ha generado preocupación por la presencia de animales muertos que, según la denuncia, son arrojados en bolsas entre los desechos, lo que representa un riesgo sanitario y genera malos olores para quienes transitan por esta zona.

Los ciudadanos aseguran que han solicitado atención a través del número de reportes, quedando este con el número 260827-28, sin que, hasta el momento, afirman, se haya dado una solución definitiva al problema.

El llamado es a las autoridades municipales para que realicen una limpieza integral de este tramo del bulevar Sahuatoba y den seguimiento a los reportes ciudadanos, debido a que la acumulación de residuos continúa afectando las condiciones de la zona.