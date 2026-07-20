Denuncian ante la CNDH daños colaterales del Ejército

La llegada a Durango de más de 700 elementos élite del Ejército Mexicano, desde el pasado 10 de junio, provocó detenciones de criminales, decomisos millonarios, aseguramiento de armas de alto poder, explosivos, precursores químicos para elaborar drogas y recuperación de vehículos y predios robados.

Sin embargo, a pesar de los resultados que brindaban tranquilidad y certeza a los ciudadanos, quienes reconocieron el trabajo de los elementos élite, también comenzaron a denunciarse daños colaterales que ninguna autoridad pareciera querer atender.

Entre dichas denuncias se reportaron excesos de algunos militares, como abuso de autoridad, levantamiento, privación ilegalidad de la libertad, tortura y un homicidio.

Entre las denuncias llevadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), está el homicidio de un civil a manos de un militar.