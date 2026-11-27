Una presunta agresión entre vecinos, en la que se reportó el uso de un machete y un arma de fuego, fue denunciada durante la noche de este jueves en la colonia Federico Soto, de la ciudad de Durango.

El llamado de auxilio fue recibido por el número de emergencias alrededor de las 20:45 horas, cuando una mujer solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada durante la llamada, una vecina se acercó a la reportante para pedirle ayuda, luego de que presuntamente fuera víctima de una agresión.

La afectada manifestó que habitantes de la misma colonia habían acudido a su domicilio, donde supuestamente golpearon y amenazaron a quienes se encontraban en el inmueble.

Entre los presuntos agresores, según lo denunciado, había personas que portaban un machete, mientras que otro de los involucrados llevaba consigo una pistola.

La mujer aseguró que el individuo que portaba el arma de fuego realizó una detonación en dirección a la vivienda.

Ante las agresiones y amenazas denunciadas, la reportante solicitó la presencia policial en el asentamiento para auxiliar a la familia afectada.

La movilización policiaca no se dejó esperar, pero al llegar al lugar ya no encontraron a los presuntos agresores, por lo que recomendaron a la parte afectada a acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la formal denuncia.